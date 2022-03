Homem agride mulher em Campo Verde; Mulher pede que a PM não prenda o agressor por medo

Com informações do MegaNews CV

O fato aconteceu nesta segunda-feira (28.03) por volta das 10h10min quando uma vítima compareceu até a 8° CIPM de Campo Verde relatando aos policiais que na noite do dia 27 de março, seu esposo teria chegado da rua embriagado, e começou a discutir com ela por causa de ciúmes, e em um determinado momento o mesmo partiu pra cima dela com socos na região da sua cabeça, arrancando inclusive várias mechas dos seus cabelos.

Ela teria revidado a agressão com arranhões para se defender.

A vítima relata ainda que não é a primeira vez que ela teria sofrido violência doméstica, e que constantemente é humilhada devido aos ciúmes excessivos do suspeito.

A vítima solicitou a guarnição que não fosse realizada a prisão do suspeito porque ela teme pela sua vida e que teme que o suspeito tome seu filho de 3 anos.

O Boletim de Ocorrência ficou então registrado eletronicamente para providências que o caso requer.