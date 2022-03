Gilberto diz que mudar classificação de ‘pandemia’ para ‘endemia’ é irrelevante e alerta para novas variantes

Do: Olhar Direto

O secretário de Estado de Saúde Gilberto Figueiredo afirmou que a tentativa do Governo Federal de transformar a classificação da Covid-19 de ‘pandemia’ para ‘endemia’ não traz nenhuma mudança prática. Ele alertou, ainda, que não são os governos que têm a autoridade para decidir sobre isso, e lembrou que há novas variantes surgindo pelo mundo e, inclusive, cidades entrando em lockdown novamente.

No último dia 16 de março, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, se reuniu com o presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD) para discutir a possibilidade de o Brasil flexibilizar o estado de emergência sanitária e rebaixar a covid-19 à situação de endemia.

“Na verdade isso muda muito pouco”, opinou Gilberto nesta quarta-feira (30). “Na verdade, quem que classifica com pandemia não é nem Governo Federal, é Organização Mundial de Saúde. Isso é uma doença que está alastrada no mundo inteiro. E o que mudaria esse entendimento aqui no país? Acho que não muda em nada, então isso pra mim é irrelevante”, disse.

Para o secretário, Governo Federal, governos estaduais e municípios devem ficar atentos às novas variantes em circulação e aos alertas vindos de outros países, que já anunciaram até lockdown em alguns municípios.

“Nós precisamos nos manter vigilantes. A situação nesse momento é confortável, vários municípios sequer com registro de casos novos, nossas taxas de ocupação de leitos de UTI estão entre as menores do país, por isso nós devemos desativar novos leitos de UTI, enfermaria, para liberar os hospitais para que a gente possa acentuar a velocidade das cirurgias eletivas, mas é assim que ocorre, avaliação permanente. Se o cenário mudar, teremos

que novamente tomar decisões confortáveis. Por isso que eu sempre digo, à luz das evidências epidemiológicas de cada município, os gestores têm que tomar decisão”, completou.