Fusca pega fogo ao deixar oficina; motorista de 81 anos sai ileso

Do: MidiaNews

Apesar do estrago, aposentado garante que vai tentar consertar o veículo, fabricado há mais de 40 anos

O aposentado João Domingos, de 81 anos, por pouco não se feriu na tarde de quinta-feira (10) depois que o seu Fusca pegou fogo no meio da rua em Rondonópolis (a 216 quilômetros de Cuiabá).

O incidente aconteceu na Rua Domingos de Lima.

Em entrevista ao site Agora MT, o idoso contou que o veículo pegou fogo instantes depois de ele sair de uma oficina, onde fez regulagem no motor.

A caminho de outra oficina, dessa vez para revisar a parte elétrica, o Fusca começou a pegar fogo. Ele não tinha percorrido nem sequer 100 metros. E diz ter tido tempo apenas de pular do veículo.

O Corpo de Bombeiros esteve no lugar e conseguiu conter as chamas, no entanto não a tempo de evitar os estragos.

Apesar do dano, o proprietário do Fusca, fabricado em 1981, garantiu que pretende consertá-lo.

“Tenho esse carro há 12 anos. Já fui e voltei duas vezes de Goiás e nunca deu problema. Agora vou levar ele para casa e ver o que consigo fazer, mas não quero comprar outro enquanto não tentar nesse” afirmou.

Veja: