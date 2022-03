Ex-prefeito e servidores do Incra são alvos de operação contra compra de imóveis destinados à regularização fundiária em MT

De acordo com a polícia, estão sendo cumpridos oito mandados de busca e apreensão, seis medidas judiciais de sequestro de bens e duas ordens judiciais de afastamento de cargos públicos em Cuiabá, Confresa e Cáceres.

As investigações tiveram início no ano passado, com a análise do material que foi apreendido na operação ‘Tapiraguaia’.