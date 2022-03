Ex-detento é preso suspeito de estuprar a enteada de 6 meses

Do: MidiaNews

Policiais militares foram acionados por uma médica que atendeu a menina em uma unidade de saúde

Um homem de 31 anos foi preso na noite de terça-feira (8) suspeito de ter estuprado a enteada de apenas 6 meses em Pontes e Lacerda (a 443 quilômetros de Cuiabá).

O crime foi descoberto após a criança dar entrada no Hospital Vale do Guaporé com sintomas de falta de ar e um quadro de pneumonia.

Conforme o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados na unidade de saúde por uma das médicas que atendeu a criança. Ela informou sobre as suspeitas de um possível caso de estupro.

A mãe da menina foi encaminhada para a delegacia e contou que mora com o namorado, com quem tem um relacionamento de aproximadamente dois meses.

Segundo ela, os dois deram início ao romance pouco tempo depois dele sair da prisão, onde cumpria pena pelo crime de roubo.

Ela informou seu endereço à Polícia e disse suspeitar que o namorado pudesse ter cometido o crime, uma vez que ficava frequentemente com as crianças.

O casal vivia com as duas filhas da mulher, a vítima de 6 meses e sua irmã, de 7 anos, em uma residência do Bairro Cohab Tuiuiú.

Os policiais realizaram o cerco em volta da residência e prenderam o homem, que não negou nem confirmou a autoria do crime.

A tia das menores, que mora em uma casa no mesmo terreno, disse que o suspeito sempre ficava com a criança no colo e se disponibilizou a depor sobre o caso se necessário.

As meninas ficaram a cargo do Conselho Tutelar, que também registrou um boletim de ocorrência sobre o caso.

Segundo a imprensa local, a criança precisou ser colocada em um balão de oxigênio e pode ser transferida para o Hospital Regional.

O suspeito foi preso e encaminhado para a delegacia. A Polícia Civil investiga o caso.