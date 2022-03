Engavetamento entre cinco veículos deixa três pessoas feridas

Do: Olhar Direto

Três pessoas ficaram feridas em um acidente entre cinco veículos no km 807 da BR-163, em Sorriso (cerca de 400 quilômetros de Cuiabá), na tarde desta segunda-feira (21).

Segundo a Concessionária Rota do Oeste, o acionamento ocorreu às 12h28. Ao todo, o engavetamento envolveu cinco veículos, sendo um veículo de carga, um automóvel e três utilitários.

Equipes de resgate estiveram no local encaminharam as vítimas ao Hospital Regional de Sinop. O estado de saúde não foi informado. O acidente envolveu um uma Scania 440, uma Mitsubishi L200, Hyunday HB20, Fiat Strada Pick Up e uma BMW.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) auxiliou na ocorrência. O caso é investigado.