Emanuel rejeita início das obras do BRT: “só se eu for candidato a governador e o Stopa virar de lado”

Do: Olhar Direto

O prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) continua intransigente em relação a liberar o início das obras do BRT em Cuiabá. Diante do avanço da licitação lançada pelo Governo estadual, o gestor afirma que o modal só começará a ser instalado na Capital caso não esteja mais no comando do Palácio Alencastro e o vice-prefeito José Stopa (PV) mude de postura.

“Só se eu for candidato a governador e o Stopa virar de lado. Mas, eu confio que ele não vai. Não tem sentido fazer essa maldade com Cuiabá. Vai fazer uma obra na sua casa e não pede autorização? Como um ente federado resolve fazer políticas públicas sem respeitar o município, que também tem suas políticas de mobilidade urbana. O prefeito não quer e a maioria da cidade não quer”, declarou.

Além de se valer de decreto municipal que proíbe início de obras na Capital sem autorização expressa da prefeitura, Emanuel afirma que continuará tentando barrar a obra por vias judiciais. A estratégia foi adotada desde o final de 2020, quando a troca do VLT foi anunciada pelo governador Mauro Mendes (União). Apesar de ter atrasado o processo de licitação do modal, as medidas não impediram que o Estado desse sequência ao projeto.

“Para fazer valer o direito dos cuiabanos, tenho a judicialização como alternativa. É o que me resta, vou até os limites. Na minha gestão não começa essa obra aqui”, completou.

A licitação foi vencida pelo Consórcio Construtor BRT Cuiabá, liderado pela empresa Nova Engevix Engenharia e Projetos S.A., que apresentou proposta de R$ 468.031.500. Agora, a Sinfra aguarda a apresentação da documentação do grupo de empresas, que também deve elaborar um projeto executivo, demonstrando por onde e quando pretende iniciar as obras.