Em carta, entidades do setor ferroviário dizem que BRT na Grande Cuiabá custará mais do que o previsto

O governo de Mato Grosso contesta as alegações das entidades, reafirma o valor da tarifa em R$ 3,04 e questiona a metodologia usada do estudo.

Segundo as entidades, o VLT seria o melhor modal para resolver o problema do transporte de pessoas entre as duas maiores cidades de Mato Grosso. Argumentam ainda que o VLT atrapalharia menos o trânsito de veículos automotores.

Outro ponto destacado pelas entidades é o fato do governo ainda não dispor de projetos básico e executivo para a implantação do BRT e mesmo assim ter defendido a mudança de modal. As entidades e o consórcio construtor alegam que o VLT já possui as licenças necessárias para construção e também já contam com projeto básico e executivo da obra.

A construção do VLT de Cuiabá já custou R$ 1,066 bilhão aos cofres do estado de Mato Grosso. O BRT foi proposto como uma alternativa mais barata. O governo estima que a obra vai custar R$ 480,5 milhões. Entretanto, as entidades ligadas ao setor ferroviário dizem que o a obra custará R$ 820 milhões e que a tarifa será de R$ 5,70 e não de R$ 3,04. Segundo as entidades, a estimativa é de que a tarifa do VLT seria de R$ 4,40.