Dupla é presa após invadir casa e estuprar mulher deficiente

Do: MidiaNews

Suspeitos ainda roubaram a vítima e o sobrinho dela; eles foram detidos nesta quarta-feira (9)

Dois suspeitos que invadiram uma residência e abusaram sexualmente de uma mulher com deficiência foram presos pela Polícia Civil na quarta-feira (9), em Cáceres (a 220 km de Cuiabá).

Além do estupro, os criminosos também roubaram as vítimas, tia e sobrinho, ambas com deficiência física.

O crime ocorreu na madrugada de terça-feira (8), quando a dupla invadiu a casa da vítima, de 48 anos, no Bairro Junco.

Os criminosos entraram no quarto da mulher, que estava deitada e um deles abusou sexualmente dela e a agrediu com um tapa. Depois, ele roubou um aparelho celular e um relógio da vítima.

Em seguida, o outro comparsa também cometeu abusos contra ela e ainda roubou um relógio da outra vítima, que embora estivesse na residência no momento do crime, não conseguiu ajudar a tia em função de sua condição física e por ter sido ameaçado pelos criminosos

Após cometer o crime, a dupla fugiu e as vítimas conseguiram acionar a Polícia Militar.

As equipes da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher iniciaram a investigação e conseguiram chegar aos receptadores, que adquiriram dos suspeitos o aparelho celular e o relógio da vítima. Os receptadores foram presos em flagrante.

A delegada Judá Marcondes, da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cáceres e Delegacia do Adolescente de Cáceres, representou pela prisão preventiva dos criminosos, deferida pelo Poder Judiciário.

Após o cumprimento dos mandados, a dupla, ambos com 18 anos, foi encaminhada à unidade prisional de Cáceres.