Dono de academia é preso em operação suspeito de vender drogas sintéticas em Cuiabá

O g1 não havia obtido retorno da defesa do empresário até a publicação desta reportagem.

O empresário possui 18 mil seguidores no Facebook e Instagram. Foram realizadas buscas também na academia do empresário.

As investigações que culminaram na operação iniciaram em dezembro de 2021, com informações de traficância que levaram a DRE a prender um dos investigados em flagrante, na posse de cocaína, arma de fogo, munições, bloqueadores de sinais e outros materiais.

Com a prisão do suspeito, as investigações se aprofundaram e um novo inquérito policial foi instaurado para apurar crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Nas análises realizadas pela delegacia, foi possível identificar, até então, mais sete possíveis traficantes relacionados a drogas sintéticas, todos com algum vínculo com o primeiro investigado.