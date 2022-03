Deputado Thiago Silva e vereadora Socorro trabalham em prol de melhorias para Campo Verde

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) reuniu com a vereadora professora Socorro na Assembleia Legislativa para receber as principais reivindicações da população de Campo Verde.

A professora apresentou ofícios ao deputado com demandas de pequenos produtores e também na área social. Na oportunidade, Thiago Silva reafirmou seu compromisso com o município e garantiu emendas parlamentares.

“Com muita alegria destinamos uma emenda para a compra de uma van e por meio de parceria com o deputado Neri Geller vamos entregar nos próximos dias uma patrulha mecanizada. Também recebemos um projeto para construção de uma piscina para atender a Terceira Idade e estamos buscando o apoio do Governo para viabilizar esta obra”, disse o deputado.

A vereadora professora Socorro esteve na Assembleia Legislativa solicitando apoio, agradeceu a disponibilidade do deputado Thiago, que abre as portas para os vereadores buscarem parcerias para os municípios.

Recentemente o parlamentar esteve também visitando juntamente com a representante dos feirantes Ivonete e a Vereadora Socorro a feira municipal, e está trabalhando para viabilizar recursos para climatização do espaço.

Thiago Silva destacou durante a reunião que o prefeito Alexandre, vereadora Socorro e toda a população do município podem contar com a voz do parlamentar para defender os interesses do município de Campo Verde, que contribuído significativamente para o crescimento do PIB mato-grossense com o agronegócio e serviços.