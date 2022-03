Delegado pede que vítimas do ex-membro da maçonaria denunciem casos para ajudar trabalho de investigação

Segundo a polícia,

as vítimas ouvidas até agora são pessoas conhecidas e do convívio do investigado, não sendo unicamente membros da maçonaria.

De acordo com o delegado da Decon, a polícia ainda procura levantar exatamente quantas vítimas foram lesadas e qual o prejuízo causado em cada uma delas pelo suspeito.

“A princípio, a delegacia está trabalhando com a hipótese de estelionato. Porém, podem surgir outros delitos ou até mesmo ocorrer a mudança da capitulação legal”, explicou.

Mas, para isso, ele disse que conta com a colaboração das pessoas para que denunciem.

“É importante que as pessoas procurem registrar o boletim pela delegacia virtual ou pessoalmente em qualquer unidade e procurem a Decon, para que a gente possa investigar melhor os fatos, tentar localizar esse dinheiro e esses valores com ele. Também dimensionar o número de vítimas e o prejuízo causado”, pediu.

Conforme as denúncias registradas até agora, o suspeito prometia investimentos no mercado financeiro sem correr riscos de prejuízos, o que atraía as vítimas.

Na semana passada, a loja maçônica Grande Oriente de Mato Grosso, na qual Samir frequentava e fez alguns ‘irmãos’ como vítimas, decidiu expulsá-lo da irmandade por considerar que ele feriu os princípios da organização.

A Decon comunicou que está montando uma força de tarefa para ouvir todas as pessoas envolvidas no menor tempo possível. A intenção é concluir as apurações preliminares e transformar o processo em inquérito policial.

O suspeito não foi mais localizado desde o sábado do dia 12 deste mês, quando a namorada dele o levou até uma rodoviária. Até então, nem mesmo ela sabia no que ele estava envolvido, segundo registro da polícia.