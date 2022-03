Delegado conclui inquérito e descarta estupro de adolescente em praça de Cuiabá

A delegacia informou que os investigadores refizeram o percurso por onde a adolescente disse ter passado e analisou imagens das câmeras de segurança da região, mas em nenhum dos lugares informados ela foi localizada no dia e horário relatado.

“Da forma como ela narra, a polícia tem convicção de que isso não ocorreu. Se ela foi vítima de abuso sexual, não foi na praça. Conversamos com a mãe, mas não há elementos novos que nos convença de que ela foi vítima de abuso sexual”, disse.

De acordo com o delegado, a adolescente saiu do curso e foi para a região do Coxipó, onde permaneceu até voltar para a casa no fim do dia relatando o estupro à mãe.