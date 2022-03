Criança de 6 anos é levada para hospital e marido de babá acaba preso por estupro

Do: Olhar Direto

Uma criança de seis anos foi parar no Pronto-Atendimento de Lucas do Rio Verde (332 km de Cuiabá) após reclamar de dores na região intima, nesta quinta-feira (3). Policiais militares foram acionados e prenderam o marido da babá da vítima, um homem de 42 anos, por suspeita de estupro de vulnerável.

De acordo com informações da ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pois a equipe da unidade de saúde suspeitava que a menina havia sido estuprada. A vítima se queixava de dores na genitália e após consulta com um profissional da unidade foram constatados hematomas característicos de violência sexual.

Questionada, a mãe da criança contou que quando ao sair para trabalhar, deixa a menina aos cuidados da vizinha, que mora no mesmo conjunto de casas que ela (quitinete).

Porém, nesta quinta-feira, ao retornar para casa com a filha, percebeu que ela estava com comportamento diferente e reclamando de dores. Ao ver os hematomas da genitália da menina, a mãe disse que seguiu imediatamente para a unidade de saúde.

A mãe da menina também contou aos policiais que perguntou para a filha quem poderia ter lhe machucado. A vítima então afirmou que seria o marido da babá. A criança ainda acrescentou que o homem já teria tentado estuprá-la, porém, a vítima teria conseguido fugir.

Diante das informações, a PM seguiu até a casa do suspeito e o prendeu em flagrante. O homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Lucas do Rio Verde para as devidas providências.

Já a vítima e a mãe foram encaminhadas ao Hospital São Lucas para os demais procedimentos. A PM informou o Conselho Tutelar do ocorrido para que o caso fosse acompanhado.