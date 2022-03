Criança brasileira de 4 anos morre em incêndio nos EUA

Com a destruição do prédio pelo fogo, 28 pessoas ficaram desabrigadas. Uma vizinha acolheu três famílias brasileiras e publicou vaquinha virtual para ajudar as vítimas do incêndio.

“Estou tentando ajudar o máximo que eu posso quanto a tudo que envolve essa tragédia. Eles perderam tudo, mas graças a Deus não perderam a vida. Só faz sete meses que residem nos EUA e com isso também tem a barreira da língua”, escreveu Adriana Swann.