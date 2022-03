Corpo de homem é encontrado embaixo da ponte do Rio Coxipó, em Cuiabá

Do: Olhar Direto

O corpo de um homem, não identificado, foi encontrado, neste domingo (20), debaixo da ponte do Rio Coxipó, próximo de uma mineradora no bairro Cachoeira das Garças, em Cuiabá. O cadáver se encontrava em avançado estado de decomposição.

De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência foi registrada às 15h30. Na ocasião, os agentes foram informados sobre a localização do cadáver próximo ao Juca do Guaraná. No local, o corpo da vítima foi encontrado em avançado estado de decomposição.

Ainda conforme a corporação, o cadáver se tratava de vítima do sexo masculino. O homem não foi identificado pois não possuía documentos. A Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) esteve no local e investiga o crime.