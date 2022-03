Clientes e funcionários são feitos reféns durante assalto em motel em Várzea Grande (MT)

Com a chegada da polícia, as vítimas foram usadas como ‘escudo humano’ e um dos suspeitos chegou a atirar contra os policiais.

De acordo com a Polícia Militar, os três suspeitos estavam armados. Durante a ocorrência, eles apontavam a todo momento as armas para os policias e para os reféns, fazendo ameaças de morte e afirmando que se a polícia entrasse no local eles iriam matar todos os reféns.

Após o cerco policial, os suspeitos se espalharam pelo motel com os objetos roubados das vítimas e queimaram parte do dinheiro roubado.

Os assaltantes ainda teriam quebrado móveis, portas e computadores do estabelecimento. A arma usada por um dos assaltantes, segundo a polícia, havia sido roubada há poucos minutos.

Ainda de acordo com a polícia, o local foi isolado para dar início às negociações e, tempo depois, os suspeitos deixaram as armas no chão e se entregaram.

Um dos criminosos estava com um mandado de prisão em aberto por roubo na cidade.