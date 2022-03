Claudinei e Wellington tratam sobre o distrito industrial com prefeito de Campo Verde

Os parlamentares trataram sobre a situação do distrito industrial do município que necessita de recursos para serem investidos no projeto executivo

O deputado estadual Delegado Claudinei esteve com o senador Wellington Fagundes, ambos do PL, no dia 21 de março, junto ao prefeito e vereador de Campo Verde, Alexandre Lopes (PDT) e Sargento Sampaio (UB) para tratar sobre a situação do distrito industrial que enfrenta problemas na malha viária por falta de asfalto e outras deficiências existentes no local. Na oportunidade, os parlamentares ficaram de verificar o levantamento de emendas para investir no projeto executivo.

“Quando estive no distrito industrial, em fevereiro do ano passado, buscamos encontrar meios de captar recursos e soluções para ajudar na situação da malha viária deste local. Além, da pavimentação asfáltica, também há necessidade de obras na galeria pluvial, calçada, meio fio e terraplanagem. Chegamos a conversar com o 9º Batalhão de Engenharia de Construção (BEC) e até pedimos apoio ao deputado federal Neri Geller (PP), junto ao Ministério de Desenvolvimento Regional (MDR), no intuito de obter os devidos direcionamentos para concretizar a execução das obras”, esclareceu o parlamentar.

De acordo com o prefeito, não teve como aguardar uma solução efetiva. Com isso, decidiu dividir o projeto executivo em três partes, dando prioridade a uma primeira etapa que considerou prioridade para evitar a inundação da BR-070, nos períodos chuvosos. “Seja com apoio ou sem apoio. Não teve jeito. Decidimos fazer duas avenidas. Se alcançarmos essa primeira parte, já ficará bom demais. O meu compromisso de imediato é fazer essa etapa. Precisamos resolver. Já canalizamos, drenamos e resolvemos um problema que é a inundação da BR-070 que fica intransitável a via. Toda a água que desce no distrito industrial vai para essa rodovia”, comenta Alexandre.

Para uma melhor compreensão do senador, o gestor municipal fez uma apresentação pelo Google Earth para demonstrar como é a realidade do distrito industrial e as principais áreas que necessitam ser recuperadas. Logo, Wellington e Claudinei se comprometeram a verificar o levantamento de recursos para o próximo ano, com articulação junto a outros parlamentares federais.

Projeto – O Distrito Industrial existe há cerca de 20 anos, sendo que o projeto executivo apresentava um valor previsto para execução de aproximadamente R$ 16 milhões.