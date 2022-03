Cerimônia reúne atletas da rede de educação que participaram dos Jogos Escolares 2022 em Campo Verde

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Na cerimônia de encerramento, realizada Ginásio de Esporte Joubert Isaías Romancini, foram reunidos estudantes das redes municipal, estadual e particular para a premiação dos Jogos Escolares 2022. O torneio realizado em Campo Verde, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, integrou diversas categorias como, por exemplo, futebol de salão, handebol, vôlei de praia, basquete e modalidades individuais como tênis de mesa. A Secretaria Municipal de Educação também ajudou na organização do evento.

Ao todo, 12 escolas participaram da competição municipal que entenderam a importância de fazer a inscrição dos alunos para a disputa de cerca de 10 modalidades. “Eu estou muito feliz pelo envolvimento de todos. Diretores, professores, alunos e os servidores da secretária que fizeram de tudo para que os jogos fossem um sucesso. Por isso, eu quero agradecer a todos os envolvidos. Começamos juntos e terminamos juntos, isso foi muito importante”, agradece a secretária municipal de Esporte, Lazer e Cultura Izaurides Késia.

Para Maria Luiza Lisboa, aluna Colégio Progresso, o envolvimento com o esporte é algo muito importante para nós porque ajuda no desenvolvimento esportivo e nos proporciona interação com outros alunos.

“O vôlei é uma área muito especial da nossa vida, treinamos muito e conseguimos o primeiro lugar pela segunda vez. Estamos muito felizes e gostaríamos de agradecer a escola: equipe de direção, coordenadores e, em especial, a nossa treinadora professora Patrícia por todo apoio e dedicação com a gente”, comemora.

Agora os atletas seguem para as etapas regionais dos Jogos Escolares a partir do dia 08 de abril.