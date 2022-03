Cerca de 70 denúncias contra ex-membro da maçonaria por golpes estimados em R$ 60 milhões são apuradas pela polícia em MT

De acordo com a Polícia Civil, os primeiros boletins de ocorrência registrados contra Samir chegaram ao conhecimento da delegacia nesta semana. Inicialmente, o caso é tratado como crime de estelionato, uma vez que as vítimas ouvidas disseram que negociaram em particular com o suspeito.

Uma das vítimas é um advogado que afirma ter perdido mais de R$ 800 mil.

A Delegacia do Consumidor informou que vai montar uma força tarefa para ouvir todas as vítimas que registrarem boletins de ocorrência para tentar concluir as investigações no menor prazo possível e converter o auto de investigação preliminar em inquérito policial.

Neste mês também foram registradas pelo menos mais três denúncias contra Samir, que são apurados pela Delegacia Especializada de Estelionatos da capital.