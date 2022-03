Caso de possível assédio durante aulas é investigado em Campo Verde

Com informações do MegaNews CV

O fato foi denunciado em desfavor a um professor da rede pública de ensino na cidade

Uma criança denunciou um professor da rede pública de ensino em Campo Verde nesta segunda-feira (28.03), relatando que o mesmo buscava uma certa intimidade com ela em conversas no celular e pessoalmente durante as aulas. O fato teria acontecido na escola Ulisses Guimarães na região central da cidade.

A aluna relata que o professor começou a conversar com ela após ela postar um conteúdo no Stories do aplicativo WhatsApp e o professor teria comentado “Já nasceu gata”, fato que somado as atitudes e falas do professor com a aluna em algumas ocasiões, acabou trazendo um desconforto a vítima, que por várias vezes foi chamada de “meu bem” dentre outros elogios vindos do professor.

Segundo a aluna o professor em outras oportunidades já teria também tentado se aproximar das suas amigas. Várias alunas após o fato ganhar repercussão nas redes sociais também relataram fatos que geravam “estranheza” por parte do suspeito. Uma das alunas relata que já teria sido chamada de “gatinha” e que o professor várias vezes pegava em suas bochechas durante as aulas.

Nesta terça-feira (29) pelas redes sociais foi organizado um encontro para manifestar o repúdio a situação acontecida na escola Ulisses Guimarães. A reunião do grupo protestante começou as 12:30 na praça central João Paulo II e posteriormente ganhou ruas e Avenidas de Campo Verde, finalizando em frente a escola onde o fato ocorreu.

A Secretaria de Educação de Campo Verde lamenta o fato ocorrido, e ressalta que o caso não condiz com a postura do município para os profissionais da educação.

A diretoria da escola Ulisses Guimarães até o momento não se pronunciou sobre o caso.

A Polícia Civil destaca que é importante que qualquer aluna que tenha sofrido este tipo de assédio por parte do professor que procure a Delegacia para confecção do boletim de ocorrência, e assim agregar ainda mais as investigações para solução do caso. As denúncias seguem sendo investigadas pela Polícia.