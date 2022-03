Carreta perde freio e só para ao atingir carro em Barra do Garças – veja vídeo

Do: Olhar Direto

Uma carreta perdeu o freio e só parou quando atingiu um carro na cidade de Barra do Garças (518 km de Cuiabá). O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (29), quando o veículo estava em uma oficina. Em dado momento, a carreta apresentou o problema mecânico e desceu sozinha pela via da cidade, que fica em uma descida. Apesar do susto, ninguém se feriu.

Veja vídeo:

Caminhão perde freio e desce ladeira em cidade de MT pic.twitter.com/wEz9brCHMu — olhardireto (@olhardireto) March 29, 2022