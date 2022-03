Campo Verde por meio das Secretarias Municipais de Educação e Cultura, Lazer e Esportes recebe exposição de realidade virtual e aumentada “Olho D’Água – Artes Líquidas e Águas Visuais”

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Uma experiência interativa e única que faz o visitante viajar pelo ciclo da água por meio de realidade aumentada. Essa é a proposta da exposição itinerante “Olho D’Água – Artes Líquidas e Águas Visuais” que chegou em Mato Grosso, no município de Campo Verde, levando diversas ferramentas artísticas e tecnológicas em um Tech-Truck, o caminhão interativo com uma multiplataforma digital.

Com o tema “Ciclo da água e sua importância para a vida humana e de todos os seres vivos”, o projeto tem como objetivo despertar o olhar de cada participante para a sustentabilidade e preservação dos recursos hídricos de forma lúdica e transformadora.

A exposição é viabilizada pela Lei Rouanet, do Ministério do Turismo, produzida pela 3 Apitos Cultura e tem apoio da Águas de Campo Verde, concessionária de água e esgoto, e Instituto AEGEA.

Campo Verde receberá a exposição entre os dias 24 e 27 de março. O local escolhido para receber a mostra é a Praça João Paulo II. A exposição já passou por Primavera do Leste e além de Campo Verde passará ainda pelas cidades de Diamantino, Sorriso, Sinop, Matupá e Guarantã do Norte.

O Olho D´Água ficará quatro dias em cada cidade. Nas quintas e sextas-feiras o projeto realizará, durante todo o dia, o atendimento de crianças e jovens de escolas da rede pública de ensino, das 8h às 12h e das 14h às 17h. Aos sábados e domingos, a exposição estará aberta para o público em geral das 13h às 18h. Já às 19h, aos finais de semana, serão exibidos os filmes da “Mostra Cine ao Ar Livre”, com roda de conversa após as sessões. Todas as atividades são gratuitas.

“A exposição está inteiramente disposta em um Tech-Truck, caminhão desenvolvido exclusivamente para esse projeto, que conta com Cine-Box, cinema de realidade aumentada via óculos 3D, que tem o intuito de promover a imersão absoluta do espectador no tema proposto; quatro instalações artísticas produzidas por artistas renomados convidados; além de estrutura para cinema ao Ar Livre, que será o palco da Mostra Cine ao Ar Livre”, explicou Guilherme Mello, um dos produtores do projeto.

O evento seguirá todos os protocolos de segurança com relação à prevenção da Covid19. No entanto, é importante que cada cidadão faça a sua parte e utilize máscara cobrindo boca e nariz, evite levar as mãos ao rosto, mantenha a higienização com água e sabão ou álcool 70%, e respeite o distanciamento social.

Mais informações em www.olhodagua.art.br