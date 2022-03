Campo Verde é destaque em EDUCAÇÃO no Programa Alfabetiza Mais MT

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A prefeitura de Campo Verde participa da solenidade de premiação do Programa Alfabetiza Mais MT do Governo do Estado. O reconhecimento ao trabalho realizado pela Secretaria Municipal de Educação com a premiação de três escolas da rede diante da excelente performance a favor da educação do município.

Atribuindo, desta forma, como um grande incentivo para o desenvolvimento do sistema de ensino da rede de educação de Campo Verde.

“Para nós gestores é uma enorme satisfação receber esse reconhecimento do Governo do Estado. Isso mostra o quanto nossos gestores, técnicos e todos os profissionais estão envolvidos com o nosso sistema municipal de ensino”, enaltece o prefeito Alexandre Lopes.

Saiba quais são as três escolas premiadas pelo Programa Alfabetiza Mais MT:

– Escola Estadual Waldemom Moraes Coelho

– Escola Estadual Jupiara

– Escola Estadual Alice Barbosa Pacheco