Campo Verde – Baixa adesão leva Acicave a cancelar a 23ª Feira Comercial

Com informações do CEMPCV

Apesar de todos os esforços da diretoria, da equipe de colaboradores do Centro Empresarial de Campo Verde (Cemp) e de todas as medidas para que o evento acontecesse, a Associação Comercial e Empresarial de Campo Verde (Acicave) decidiu nesta sexta-feira (18), após reunião entre os diretores, que contou também com a presença do presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, Lázaro Antônio Benedito de Souza, cancelar a realização da 23ª Feira Comercial, que aconteceria entre os dias 7 e 9 de abril na sede Social do Esporte Clube Juventude.

De acordo com a diretoria da Acicave e da CDL, o cancelamento se deu em razão da pouca adesão dos comerciantes e empresários da cidade. Embora as vendas dos estandes tenham começado aquecidas, com vários deles comercializados em menos de dois dias, a procura pelos espaços estagnou nos últimos dias e algumas empresas que haviam confirmado a presença desistiram de participar.

Não houve também um interesse maior por parte de alguns setores do varejo local, o que poderia comprometer o sucesso da Feira. “Nós fizemos de tudo para que a Feira acontecesse, nos reunimos com os comerciantes, fizemos pesquisa por telefone para decidir o local e o formato da Feira, de modo a atender à vontade dos empresários, reduzimos os custos, mas mesmo assim a adesão não foi como esperávamos e decidimos pelo cancelamento”, explicou Cláudia Beatriz Zamecki Teruel, presidente da Acicave.

Presidente da CDL, Lázaro Antônio Benedito de Souza também lamentou o cancelamento do evento. “Não era isso que queríamos, mas, infelizmente, fomos obrigados a tomar essa decisão. Tanto a Acicave quanto a CDL trabalham para fortalecer o comércio da nossa cidade, mas é preciso que os comerciantes sejam mais participativos, que venham conosco para que nossos objetivos possam ser alcançados”, disse ele.