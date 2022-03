Caminhoneiro é rendido e tem caminhão roubado no bairro São Miguel

Com informações do MegaNews CV

A polícia militar de Campo Verde foi acionada pelo Copom nesta quarta-feira (09.03) por volta das 05h45min no bairro São Miguel para atender uma ocorrência de roubo de carga na rodovia BR070.

Ao chegar no local, o solicitante relatou que havia marcado com seu irmão para saírem as 06h00min com dois caminhões carregados de soja em direção a cidade de Rondonópolis. Já na saída da cidade, percebeu que o caminhão da vítima estava com os faróis desligados e então ele teria tentado avisar por sinais luminosos o seu irmão, momento em que o veículo parou bruscamente e do seu interior teria saído um homem mascarado em direção ao matagal. Então, acionou a gupm, que após o relatado foi até a residência da vítima e localizou no interior da casa a vítima e a esposa amarrados com cordas.

A vítima relatou que estava se preparando para sair com o caminhão quando foi surpreendido por três suspeitos em posse de armas de fogo sendo um revolver e uma pistola, anunciaram o roubo e um deles levou o caminhão, os outros dois ficaram na casa dizendo a ele que iria soltá-los quando a carga já estivesse descarregada, porem um dos suspeitos disse que a polícia já estava sabendo ligou para o outro que estava com o caminhão e mandou ele abandonar imediatamente a carreta e fugir, logo após saíram da casa levando a carteira da vítima contendo aproximadamente um mil reais e aparelhos celulares deixando-os amarrados.

A gupm fez buscas na região de mata próximo ao local em que o caminhão foi abandonado porem os suspeitos não foram localizados.