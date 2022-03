Bebê que teria sido estuprada pelo padrasto não resiste e morre

Do: MidiaNews

Menina era portadora do espectro autista e deu entrada no hospital também com quadro de pneumonia

A bebê de 6 meses internada em Pontes e Lacerda com um quadro de pneumonia e suspeita de estupro morreu na madrugada desta quinta-feira (10) após agravamento do seu quadro.

A menina, que estava internada no Hospital Vale do Guaporé, era portadora do espectro autista e seria transferida a uma unidade em Cuiabá, mas não resistiu.

O delegado responsável pelo caso aguarda informações da equipe médica para saber se o óbito tem relação com os supostos abusos sofridos pela criança ou se foi em decorrência do quadro de pneumonia que ela apresentava.

O estupro

O crime foi descoberto após a criança dar entrada na unidade com sintomas de falta de ar.

Conforme o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados por uma das médicas que atendeu a criança. Ela informou sobre as suspeitas de um possível caso de estupro.

A mãe da menina foi encaminhada para a delegacia e contou que mora com o namorado, com quem tem um relacionamento de aproximadamente dois meses.

Segundo ela, os dois deram início ao romance pouco tempo depois dele sair da prisão, onde cumpria pena pelo crime de roubo.

O casal vivia com as duas filhas da mulher, a vítima de 6 meses e sua irmã, de 7 anos, em uma residência do Bairro Cohab Tuiuiú.

Durante a abordagem o homem não negou nem confirmou a autoria do crime.

As meninas ficaram a cargo do Conselho Tutelar, que também registrou um boletim de ocorrência sobre o caso.

O suspeito foi preso e encaminhado para a delegacia. A Polícia Civil investiga o caso.