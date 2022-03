Banco Central eleva Selic em 1 ponto e taxa vai a 11,75% ao ano

No ano passado, a meta inflacionária de 3,75% – podendo chegar até 5,25% – não foi cumprida. O movimento de alta dos juros direciona esforços para evitar que o mesmo se repita, buscando trazer a inflação para dentro das metas de 2022 e, principalmente, de 2023, que são de 3,5% e de 3,25% ao ano, respectivamente, com tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo.

Para este ano, a meta é de 3,75%, com tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Ou seja, podendo oscilar entre 2,25% e 5,25%. No ano que vem, o centro da meta é de 3,5%, com a mesma margem (2% e 5%).

A taxa básica de juros é o principal instrumento do Banco Central para perseguir a meta de inflação, estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).Uma taxa de juros mais alta, no entanto, pode retardar a recuperação da atividade econômica.

Os analistas do mercado financeiro esperam inflação em 6,45% em 2022 e 3,7% em 2023, de acordo com a última edição do Boletim Focus. Com isso, a expectativa é de uma Selic em 12,75% a.a. até o fim deste ano, recuando a 8,75% a.a. no ano que vem.