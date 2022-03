Avião com 132 a bordo cai na China: o que se sabe sobre o acidente com Boeing 737 da China Eastern Airlines

O jato Boeing 737-800 caiu em uma região montanhosa em Wuzhou. A explosão provocou um incêndio na floresta, informou a imprensa estatal. Equipes de resgate foram enviadas para a área.

O voo MU5735 saiu de Kunming às 13h11, horário local (2h11, no horário de Brasília) e estava programado para chegar a Guangzhou às 15h05.

Sites de rastreamento de voos mostram que o avião ficou no ar por pouco mais de uma hora e estava se aproximando de seu destino.

De acordo com os dados do FlightRadar24, as últimas informações obtidas sobre o voo mostraram que às 14h22 (horário local) sua altitude era de 982 metros.