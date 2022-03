Apartamento pega fogo e moradores de prédio são evacuados em Cuiabá; veja vídeo

Do: Olhar Direto

Incêndio em um apartamento do condomínio Garden 3 Américas, no bairro Jardim Leblon, em Cuiabá, assustou moradores na manhã desta quinta-feira (31). Por conta do fogo, a Torre 1 precisou ser evacuada.

O acionamento aconteceu por volta de 8h30. Ao todo, sete equipes do Corpo de Bombeiros se deslocaram para o local para atendimento da ocorrência.

Há relatos de vítimas por inalação de fumaça que estão sendo atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

