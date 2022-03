ANVISA disponibiliza curso de Boas Práticas de Manipulação em Serviços de Alimentação

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

O curso de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos está disponível de forma on-line. Desenvolvido em parceria com a (ANVISA) Agência Nacional de Vigilância Sanitária com a Universidade Federal de Santa Catarina, o curso tem como objetivo capacitar, apoiar e auxiliar os manipuladores de alimentos para o aperfeiçoamento do controle sobre requisitos na manipulação e as principais regras da vigilância sanitária. Assim, reduzindo o risco de doenças associadas ao consumo de alimentos.

A implementação do curso na nova plataforma foi realizada pela Enap (Escola Nacional de Administração Pública) em conjunto com a Anvisa.

O curso destina-se a funcionários de estabelecimentos que manipulam, preparam, armazenam ou expõem à venda alimentos preparados, tais como: restaurantes, cantinas, bares e lanchonetes. Os responsáveis desses estabelecimentos podem usar o curso para capacitação de seus funcionários. Donas de casa, empregados domésticos, cuidadores também podem melhorar suas práticas domésticas de preparo e armazenamento de alimentos realizando o curso, assim como os servidores públicos de qualquer esfera e poder, bem como cidadãos em geral.

Ao final do curso, os participantes que concluírem satisfatoriamente a avaliação irão obter uma declaração que pode ser utilizada para comprovar sua capacitação às autoridades sanitárias locais.

Para realizar a capacitação

A capacitação é gratuita, tem carga horária de 12 horas e possui 8 módulos, sendo o link para acesso https://www.escolavirtual.gov.br/curso/287. O participante deve fazer seu cadastro e acessar os módulos do curso, tendo o prazo de 20 (vinte) dias para realizar e finalizar o curso.