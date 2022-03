Acompanhe os resultados da operação Hotspot/Asfixia em Campo Verde

Com informações do MegaNews CV

Após a divulgação de atos que atentam contra a ordem pública com grande número de pessoas aglomerando no bairro Jupiara, ingerindo bebida alcoólica, obstruindo a via e promovendo arruaças, desse modo perturbando o sossego público e colocando em risco as pessoas e veículos que transitam pelo local, as Forças de Segurança organizaram uma grande operação para restabelecer a ordem e garantir a segurança da população na operação integrada no município de Campo Verde, com a duração de três dias.

As ações são realizadas através de reforço no patrulhamento, abordagens a pessoas e veículos, dispersão de aglomerações, fiscalização em bares, distribuidoras e conveniências e Bloqueio Viário Policial.

Nessa etapa da operação o comando dividiu o policiamento em 04 equipes para que fosse realizado as abordagens em vários pontos das cidade simultaneamente aumentando a sensação de segurança da população Campoverdense.

Vale ressaltar que a Polícia Militar não esta realizando abordagens a estabelecimentos comerciais pois os mesmos já se encontravam fechados, contudo as abordagens ocorreram em vias públicas.

A operação já alcançou seu objetivo principal de dispersar aglomerações, e voltar o fluxo normal de pessoas em bairros críticos da cidade.

Participam das operações militares do 11° Comando Regional, Força Tática, Rotam e 8° CIPM de Campo Verde. O grande número de militares trabalhando na operação desmotivou a parte da população que insistem em tentar contra as forças de segurança, como o fato acontecido a dias atrás no bairro Jupiara, onde vários elementos tentaram contra uma guarnição que atendia uma ocorrência e acabou se envolvendo em um acidente em via pública onde se concentravam uma grande população na rua no momento.

As operações policiais nos últimos dias resultaram em:

– Ocorrências: 00

– Abordagens: 102 pessoas e 12 veículos

– Conduções: 00

– Apreensões: 00

Desenvolvimento:

– Preleção e deslocamento: 23h00 às 23h30.

– 1ª Fase (abordagens e dispersão): 23h50 às 01h00

– 2ª Fase (manutenção da ordem e saturação pelos bairros da cidade ): 01h00 às 03h00.

Na operação foram empenhados 28 servidores, 11 viaturas e teve o comando do Ten Cel Luiz, e o auxílio do Capitão Santos Silva, Ten Cézar e Sérgio.