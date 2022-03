1º Debate sobre o Cultivo de Banana no Município de Campo Verde

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

No dia 10 de março, a Prefeitura Municipal de Campo Verde, através da Secretaria de Agricultura, Regularização Fundiária, Habitação e Meio Ambiente, juntamente com a EMPAER-MT realizaram o 1º Debate sobre o Cultivo da Banana no Município de Campo Verde.

Na ocasião o Professor do IFMT André Luis de Andrade, que também é produtor no município, falou sobre diversos fatores importantes para a produção e comercialização da Banana.

O Evento contou com a presença de 15 produtores além dos técnicos da Secretaria de Agricultura e Empaer- MT.

O Engenheiro Agrônomo Jucélio Marcos de Carvalho ressaltou a importância das recomendações e alinhamento destas informações para que os produtores conduzam o cultivo da banana de acordo com as técnicas recomendadas proporcionando uma maior lucratividade na cultura.