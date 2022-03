Vizinho é suspeito de estuprar e fotografar menina de quatro anos

Do: MidiaNews

O caso foi registrado na noite de domingo (27); criança detalhou para a mãe o que o “tio” fez

Um homem de 51 anos foi preso na noite de domingo (27) suspeito de ter estuprado uma criança de 4 anos no Distrito de Indianápolis, em Barra do Garças (a 513 quilômetros de Cuiabá). Além do estupro, ele ainda teria fotografado a menina nua.

Os policiais foram foi acionados por uma mulher informando que a filha havia sido estuprada.

Minutos antes a menina contou para a mãe que “o tio havia tirado a roupa, tocado em sua genitália e lambido, além de tirar fotos”, diz o documento.

Os policiais então foram até a residência do suspeito acompanhados da mulher e de uma amiga dela. A casa fica ao lado de onde a família estava.

O homem negou ter cometido o crime, mas disse ter levado a criança para sua casa para “dar janta” a ela.

Algumas pessoas que estavam no local, ao saberem do caso, se revoltaram e agrediram o suspeito. O homem apresentava lesões no joelho, braços e rosto. Sua residência também foi danificada.

Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia Regional de Barra do Garças.