Vídeo mostra que assassino de empresário se passou por cliente

Do: MidiaNews

Crime ocorreu na segunda em Nova Xavantina; suspeitos integram o Comando Vermelho e foram presos

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o empresário Paulo Henrique Lopes Vieira, de 28 anos, foi assassinado na segunda-feira (24), em Nova Xavantina (649 km de Cuiabá).

O crime, que aconteceu dentro de sua empresa, a NX Pesca, foi praticado por um integrante do Comando Vermelho, segundo a Polícia Civil.

O vídeo mostra que o criminoso se passou por cliente e pediu um saco de gelo. Paulo se mostra receoso com a situação e olha por diversas vezes para o lado de fora do estabelecimento. O autor do crime aparece de boné, usando máscara, óculos e moletom preto.

O suposto cliente parece pedir que Paulo coloque o produto em uma sacola, momento em que a vítima fica de costas para o criminoso. O homem então tira uma arma da cintura e rapidamente faz um disparo na cabeça da vítima. Logo Paulo cai no chão e o assassino faz mais disparos (veja o vídeo no fim).

Após executar a vítima, o autor foge. Horas depois do crime, a Polícia Civil conseguiu capturar dois homens.

Os policiais checaram imagens e informações de testemunhas e conseguiram identificar o veículo utilizado no crime. O automóvel foi localizado em uma casa recém-alugada por um casal. A Polícia foi até a residência e localizou um suspeito saindo pelos fundos, pulando muro das residências vizinhas. Ele porém foi detido pelos policiais.

Segundo as investigações, o suspeito é integrante do Comando Vermelho e estava há apenas seis dias em Nova Xavantina, saindo de Cuiabá somente para matar o empresário. Ele foi autuado em flagrante por homicídio, tráfico de drogas e associação criminosa.

O segundo suspeito fugiu, porém foi preso no posto rodoviário de Barra do Garças, após troca de informações entre a Polícia Civil de Nova Xavantina e a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal. Ele foi autuado por homicídio e associação criminosa.

As investigações mostram que a vítima vendia drogas sem a autorização do Comando Vermelho. “A facção criminosa, quando chega numa cidade, faz o catálogo de todas as bocas de fumo para cobrar uma taxa em cima da venda de drogas. E aquele que não paga a taxa está sujeito a punições”, explicou o delegado Paulo Henrique Diniz.

Veja o vídeo: