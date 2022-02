Vídeo mostra carro sendo arrastado por caminhão na Miguel Sutil

Do: MidiaNews

Acidente aconteceu de manhã no viaduto sobre a Avenida do CPA; tráfego no trecho já foi liberado

Uma câmera de monitoramento flagrou, na manhã desta sexta-feira (25), o momento em que um carro é arrastado por um caminhão no viaduto da Avenida Miguel Sutil sobre a Avenida do CPA, em Cuiabá.

No vídeo é possível ver que o Ônix está na frente do veículo de carga quando, em certo momento do trajeto, o caminhão parece encostar na traseira do carro.

Com o impacto, o Ônix gira e fica de lado e o caminhão segue com velocidade arrastando o carro por alguns metros até frear.

Apesar do susto, o motorista do carro não ficou ferido, assim como o condutor do caminhão.

A Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) foi acionada e os agentes ajudaram a controlar o trânsito enquanto os veículos eram removidos da pista.

A Semob informou que a avenida já liberada e o tráfego segue normal na Miguel Sutil.

Veja o vídeo: