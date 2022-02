Vereadores votam projeto de lei que dá isenção de IPTU para bares e restaurantes em Cuiabá

De acordo com a proposta, terão acesso ao benefício: serviços de táxi, transporte escolar, restaurante, bares, serviços ambulantes de alimentação, bufês, cantinas, produção de filmes para publicidade, aluguel de palcos, atividades de produção de fotografias, casas de festas e eventos, creches, pré-escolas, produção teatral, musical, espetáculos de dança, espetáculo circense, atividade de sonorização e iluminação, atividades de condicionamentos físicos, produção de eventos esportivos, cabelereiros, manicure, atividades de estética e serviços de cuidados com a beleza.

No projeto, além de prevê as isenções, a prefeitura também apresenta anistia e cancela atos de infrações do período da pandemia.