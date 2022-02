Veja valores e onde comprar ingressos para Flamengo x Atlético

Do: MidiaNews

Entradas serão vendidas pela internet e nos pontos físicos; jogo acontece no domingo (20)

A CBF definiu os detalhes sobre a venda de ingressos para a Supercopa 2022 que será disputada entre Atlético Mineiro e Flamengo, na Arena Pantanal, em Cuiabá.

As torcidas interessadas no jogo do próximo domingo (20) podem garantir o seu lugar pelo site da TicketHub (acesse em https://tickethub.com.br/) e nos pontos físicos disponíveis na Capital.

Atlético Mineiro e Flamengo entram em campo 15h (horário de Cuiabá) de domingo para definirem o campeão da Supercopa.

O clube mineiro se qualificou ao vencer o Brasileirão 2021 e a Copa do Brasil 2021. Como previsto em regulamento, o time carioca chegou a esta decisão graças à 2ª colocação no Brasileirão.

Supercopa

Atlético-MG x Flamengo

20/02/2022, domingo, 16h (Horário de Brasília)

Arena Pantanal, Cuiabá (MT)

Setores e valores

Oeste Inferior (setor misto) – 4.863 lugares – R$ 300 (inteira)/R$ 150 (meia)

Oeste Superior (setor misto) – 7.072 lugares – R$ 120 (inteira)/ R$ 60 (meia)

Leste Inferior (setor misto) – 4.757 lugares- R$ 200 (inteira)/ R$ 100 (meia)

Leste Superior (setor misto) – 7.430 lugares – R$ 120 (inteira)/ R$ 60 (meia)

Norte Inferior (setor exclusivo da torcida do Flamengo) – 3.549 lugares – R$ 100 (inteira) / R$ 50 (meia)

Sul Inferior (setor exclusivo da torcida do Atlético Mineiro) – 3.548 lugares – R$ 100 (inteira) / R$ 50 (meia)

Postos de venda física

Sexta (18) e sábado (19), das 10 às 20h, nos cinco pontos. No domingo (20), apenas no ginásio.

1) Ginásio Aecim Tocantins – Av. Agrícola Paes de Barros, s/n – Verdão- Cuiabá MT

2) Loja Tube Térreo- Shopping 3 Américas – Av.Brasilia,146-213 -Jardim das Américas – Cuiabá MT

3) Loja Tube – Pantanal Shopping- Av. Historiador Rubens de Mendonça, 3300 – Jardim Aclimação – Cuiabá MT

4) Loja Hebrom 1o Piso – Shopping Varzea Grande – Av.Presidente Arthur Bernardes, 43 – Centro Sul – Varzea Grande – MT

5) Loja Moda Verão – Av.Getulio Vargas esquina Prainha – Cuiabá MT

Total de ingressos à venda: 31.219

Protocolo sanitário

Seguindo as normas sanitárias locais, para o acesso ao estádio na Supercopa KIA 2022, será exigida a apresentação do comprovante do ciclo vacinal completo (duas vacinas ou dose única, se for o caso).