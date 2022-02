Três homens são presos pela morte do jovem congolês no Rio

Com informações do R7

Três homens foram presos pela morte do jovem congolês Moïse Kabamgabe, de 24 anos, nesta terça-feira (1º), no Rio de Janeiro.

De acordo com a Record TV Rio, um deles foi preso em casa, em Paciência, após os agentes arrombarem o imóvel. Ele foi levado para a Divisão de Homicídios, na Barra da Tijuca.

O crime foi registrado por câmeras de segurança do quiosque onde a vítima trabalhava. Moïse foi espancado, amarrado e morto por ao menos quatro homens, no dia 24 de janeiro.

Há informações, ainda, de que outro suspeito de envolvimento no assassinato do estrangeiro se entregou à polícia. Ele se apresentou à 34ª DP (Bangu).

O dono do quiosque e um funcionário também foram ouvidos hoje na 16ª DP (Barra da Tijuca). O nome deles não foi divulgado.

A defesa do proprietário do estabelecimento negou que a vítima trabalhasse no local. No entanto, a família de Moïse contou que ele foi morto depois de cobrar duas diárias de serviço, no valor de R$ 200, que não teriam sido pagas.