Torcedores pagarão até R$ 3,5 mil por passagem para Cuiabá

Do: MidiaNews

Preço de voos aumentou após anúncio de partida entre Atlético-MG e Flamengo na Arena Pantanal

Torcedores do Flamengo e do Atlético Mineiro que estão planejando viajar para Cuiabá para assistir o embate entre os times, na Arena Pantanal, na disputa da Supercopa do Brasil irão se deparar com um aumento nos preços das passagens aéreas.

O jogo entre os times ocorre no próximo dia 20 de fevereiro, um domingo. Caso os torcedores que moram no Rio de Janeiro e em Minas Gerais queiram viajar para a Capital mato-grossense terão que desembolsar até R$ 3.500 em passagens de ida e volta.

Em uma simulação no Google Travel, que calcula os melhores preços dos voos, o torcedor que saí de Belo Horizonte no dia 18 de fevereiro e volta no dia 21 consegue pagar mais barato se escolher uma passagem da Azul. A companhia aérea oferece preços entre R$ 2.790 e R$ 3.622, com escalas.

Pela Latam, o preço sai um pouco mais alto na ida e na volta. Nesta companhia, o valor varia de R$ 2.967 a R$ 3.577.

Para quem vem do Rio de Janeiro, o preço encontrado é mais barato em relação a Belo Horizonte. O torcedor tem a possibilidade de pagar R$ 1.458 em um voo da Gol, mas também pode se deparar com passagens no valor de R$ 3.582 na Azul.

Segundo o próprio Google Travel, os preços estão mais altos que o normal. Em um gráfico apresentado dos últimos 30 dias, é possível perceber que os valores começaram a aumentar exponencialmente nos últimos cinco dias, mesmo período em que foi anunciado o jogo da Supercopa na Arena.

Antes deste período, as passagens de ida e volta de Belo Horizonte para Cuiabá custavam entre R$ 465 a R$ 1.100. Já as do Rio de Janeiro variavam de R$ 450 a R$ 950.

Hospedagem e ingresso

Somado com o preço das passagens, o torcedor que decidir acompanhar o time de coração em Cuiabá, ainda precisará desembolsar valores para hospedagem e para o ingresso da partida.

Apesar da alta nos voos, os preços nas hospedagens não sofreram as mesmas variações. Calculando os valores para os três dias de estadia, o torcedor consegue um lugar para ficar pagando entre R$ 100 e R$ 500, dependendo do tipo de hotel que escolher.

O preço dos ingressos para o jogo da Supercopa em Cuiabá ainda não foi anunciado. No entanto, levando em conta os valores do último campeonato com torcida em 2020, os amantes de futebol devem se preparar para valores entre R$ 100 e R$ 600.

O valor mais barato dos ingressos equivalia ao preço da meia-entrada na cadeira superior, enquanto o mais caro era para quem acompanhou o jogo por camarote.

Calculando os preços mais baratos de passagem, hospedagem e ingresso, o mínimo que um torcedor do Atlético Mineiro precisará desembolsar é de R$ 2.990. Já o flamenguista deve juntar pelo menos R$ 1.658.