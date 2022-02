Tias levam criança de 6 anos na UPA e descobrem estupro

Do: MidiaNews

Suspeito é um homem de 36 anos e foi detido; mãe disse não saber da situação

As tias de uma criança de 6 anos descobriram que o sobrinho foi estuprado após voltar da casa da mãe. O menino foi levado para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) por relatar dores, na madrugada de domingo (13), em Rondonópolis (214 km de Cuiabá).

De acordo com boletim de ocorrência, a criança tinha voltado da casa da mãe e estava agitada, com relato de dores. As tias, que estavam com o menor e decidiram o levar até a UPA.

Na unidade, as enfermeiras disseram que a criança estava com sinais de estupro e acionaram a Polícia Militar.

As tias chegaram a perguntar para o menino quem teria cometido o crime. O garoto disse para elas que era o homem que estava na casa de sua mãe. Não foi informado o grau de proximidade do suspeito, apenas que é um homem de 36 anos.

A mãe da criança disse não ter conhecimento da situação. O suspeito foi detido e levado para delegacia. A Polícia Civil acompanha o caso.