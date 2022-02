Suspeita de filmar decapitação debocha: “Olha minha preocupação”

Do: MidiaNews

“Princesinha macabra” estaria envolvida no homicídio de jovem decapitado na semana passada

Foragida há uma semana após ser apontada como uma das envolvidas na decapitação de um jovem em Lucas do Rio Verde, Emanuely Souza, de 22 anos, usou as redes sociais para debochar da possível prisão dela.

Gediano Aparecido da Silva, de 19 anos, mais conhecido como Gegê, foi decapitado por membros de uma facção criminosa no dia 26 de janeiro. O crime chamou a atenção pela crueldade com que foi cometido.

Gegê foi torturado e decapitado com golpes de facão. Sua cabeça foi jogada em um saco ao lado de um contêiner de lixo no centro da cidade e seu corpo desovado no Rio Piranhas. Emanuely, conhecida como “Princesinha macabra”, foi quem gravou e orientou a violenta execução do jovem.

No vídeo, Emanuely responde uma pergunta de um seguidor do Instagram. O usuário diz: “Tá com o rabo entre as pernas com medo de ser presa”. Ela, então, responde: “Olha minha preocupação”, seguida de um biquinho com a boca.

Veja:

Busca por foragidos

Segundo o delegado Marcello Henrique, responsável pela investigação, toda a equipe está empenhada em capturar o bando. Além de Emanuely, mais três membros da facção já foram identificados.

“Não há dúvidas de que o crime ocorreu a mando do crime organizado, da facção criminosa conhecida aqui de dentro do Estado”, afirmou.

O que se sabe até o momento é que Gegê comprou drogas com pessoas de fora da facção. Mas não é possível, por ora, apontar se ele era apenas um usuário ou estaria envolvido com o tráfico.

Segundo Marcello, o crime foi “bárbaro” e apresenta várias qualificadoras como “tortura, meio cruel e inclusive ocultação de cadáver”.

Um dos criminosos já foi preso e as buscas pelo restante do bando continuam.

Violência gravada

Nas imagens do crime, que pelo teor do conteúdo não serão divulgadas, a voz de uma mulher surge orientando os comparsas – a de “Princesinha macabra”.

Outro membro sugere matar Gegê a tiros, mas a mulher alerta para a possibilidade do disparo ser ouvido. “Não, não atira não, vai fazer barulho. Só na faca, vai!”, ordenou.

Princesinha macabra mostra os braços propositalmente no vídeo, cobertos por tatuagens.

Outra coisa que chama a atenção é a frieza dela, que em meio a tamanha violência, solta risadas enquanto orienta a execução.