Sete funcionários são hospitalizados após vazamento de amônia em frigorífico em MT

De acordo com a empresa, os sete colaboradores que estavam em observação hospitalar já foram liberados e serão acompanhados pela equipe médica da companhia.

“A JBS reforça que o local possui todas as condições garantidas para a continuidade do trabalho dos seus colaboradores”, diz.

Segundo o Corpo de Bombeiros, no momento do vazamento, o prédio da empresa foi evacuado até o trabalho de contenção do vazamento ser concluído.

Alguns funcionários relataram sensação de mal-estar.