SES disponibiliza R$ 2,7 milhões para serviço de reabilitação de pessoas com deficiência

Fernanda Nazário | SES-MT

O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT), disponibilizou a 118 municípios do estado um montante de R$ 2,7 milhões para equipar as unidades descentralizadas de reabilitação de pessoas com deficiência. O recurso busca fortalecer o serviço ofertado aos pacientes da Rede Municipal de Saúde.

“Esse recurso é para equipar com materiais as unidades descentralizadas municipais que realizam o atendimento de pacientes com algum tipo de deficiência. Nós queremos fortalecer os municípios para que o paciente tenha assistência em sua própria cidade, sem a necessidade de locomoção”, disse o secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo.

Conforme explica o diretor do Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Corrêa (Cridac), Luiz Antônio Ferreira, cada município vai receber R$ 23 mil. O recurso está disponível para os 141 municípios, mas, no momento, somente 118 apresentaram ao Cridac a documentação necessária para acessar o recurso. “Assim que os outros 23 municípios se adequarem aos critérios para receber o valor, a SES fará o repasse”, informou o gestor.

Mato Grosso tem 137 municípios com unidades descentralizadas de reabilitação. Segundo Luiz, com esse repasse, o município que ainda não implementou uma unidade descentralizada vai poder criar e equipar. “São R$ 23 mil que possibilita a compra, em média, de 10 equipamentos de reabilitação. Com o município fortalecido e equipado, o paciente trata na própria cidade de residência e isso desafoga o Cridac, na capital”, concluiu o diretor.

Serviço

O Cridac é uma unidade da rede de Cuidado à Pessoa com Deficiência, que fica localizado em Cuiabá, na Rua G, s/n Bloco A, do Centro Político Administrativo. Para mais informações sobre o atendimento prestado pela unidade especializada, entre em contato pelos telefones: (65) 3613-1910 ou 3613-1912.