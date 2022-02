Secretaria de Assistência Social recebe veículo 0km da Prefeitura de Campo Verde para dar mais agilidade as ações sociais

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Prefeitura de Campo Verde, por meio da Secretaria de Assistência Social, adquiriu um veículo Siena 0km, que será usado para dar mais agilidade aos serviços prestados aos usuários da Secretaria de Assistência Social

A aquisição foi através do recurso IGSUAS – Sistema Único de Assistência Social do Governo Federal com contrapartida do município.

Além da necessidade de renovar a frota antiga dos veículos da prefeitura, a aquisição do novo carro Siena será importante para dar mais agilidade nas ações da assistência social.

Atualmente, os assistentes sociais realizam visitas periódicas as famílias carentes que moram nas zonas rural e urbana. De acordo com a primeira-dama e secretária de assistência social Rosilei P. Borges de Oliveira, o deslocamento ágil das equipes é fundamental para conseguir realizar um bom trabalho de assistência. “Além dos bairros mais carentes da nossa cidade, a zona rural também abriga muitas famílias que precisam de apoio. Como nossos servidores sempre estão na estrada fazendo essas visitas é importante oferecer segurança e bem-estar a esses profissionais que se doam diariamente pelas famílias carentes”, explica a primeira-dama.

A Secretaria Municipal de Assistência de Campo Verde, tem como objetivo promover a inclusão social, reduzir as desigualdades e garantir o acesso aos programas, serviços e benefícios sócio assistenciais, promovendo o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Além de avaliar o impacto das políticas sociais e seus benefícios sobre a realidade socioeconômicas da população atendida.