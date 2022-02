“Sarau do Livro” estimula leitura e importância da cultura para o desenvolvimento sociocognitivo de crianças e adolescentes

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Atividades de estimulo à leitura, jogos, música e ludicidade é o foco central do “Sarau do Livro” promovido em fevereiro através das ações da Biblioteca Pública Municipal de Campo Verde e D. Maria Carlosso Finn, com o apoio da Secretaria de Cultura, Lazer e Esporte.

O evento contou com o apoio dos instrutores de música João Bosco e Vinícius.

Outro apoio fundamental para a realização e efetividade do projeto foi da Escola Estadual Waldemon Moraes Coelho por meio das professoras Gisele e Carla Cristina que acompanharam as turmas do 5º ano A e 5º ano B.

O evento faz parte da agenda de atividades da Biblioteca Pública Municipal com o objetivo de expandir diversas atividades para crianças e adolescentes de Campo Verde. Além do Sarau, foi reforçada a importância de frequentar o espaço que a prefeitura oferece para a população apreciar uma boa leitura.

Os bibliotecários explicaram, para os alunos, termos fundamentais como cidadania, responsabilidade social, empatia, direitos fundamentais da criança e do adolescente (ECA), dentre outros temas pertinentes para o pleno desenvolvimento das crianças e adolescentes, além de brincadeiras, jogos interativos e música conforme cada faixa etária.