Rebanho bovino aumenta em MT e já é nove vezes maior do que o número de habitantes

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Mato Grosso tem pouco mais de 3,244 milhões de habitantes.

Conforme os dados do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (Indea), o rebanho cresceu 5,2% de novembro do ano passado em relação a novembro de 2020, nas 14 regionais do estado, com exceção de Barra do Garças, onde houve um pequeno decréscimo de 0,6%.

Ficaram com crescimento acima da média estadual as regionais de Cáceres, Alta Floresta, Barra do Bugres, São Felix do Araguaia, Pontes e Lacerda e Juína.

Os 10 maiores municípios em número de rebanho concentram 25%. Ao todo Mato Grosso tem 108.315 propriedades que criam gado. Os destaques são Cáceres e Vila Bela da Santíssima Trindade, que juntos possuem mais de 2 milhões de cabeças.

Cáceres é o maior produtor do estado e possui rebanho de 1.168.663, distribuídos em 3.133 propriedades.

Em seguida vem Vila Bela da Santíssima Trindade com 1.067.739; depois Juara, Juína, Alta Floresta, Colniza, Vila Rica, Pontes e Lacerda, Nova Bandeirantes e Aripuanã.

Conforme o Indea, o crescimento do rebanho aconteceu por causa da retenção redução na quantidade de fêmeas abatidas.