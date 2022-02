Prova do concurso da Segurança Pública teria vazado um mês antes da aplicação em MT

Acesse o link onde supostamente ocorreu o vazamento.

O denunciante, que preferiu não se identificar e não registrar boletim de ocorrência para também se preservar, entregou as supostas provas à Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa, que deve acionar o Ministério Público Estadual e o governo do estado para que providências sejam tomadas.

O presidente da Comissão de Direito Administrativo da OAB-MT, Thiago França, afirmou que a partir da comprovação das denúncias, há a possibilidade de que o governo do estado anule o concurso ou ainda que a própria UFMT resolva anular o certame. Neste caso, porém, cabe à universidade arcar tanto com os custos relativos a uma nova aplicação das provas quanto a possíveis indenizações.

Mais de 30 denúncias de irregularidades

Somente nessa segunda-feira (21), mais de 30 denúncias de irregularidades na realização do concurso haviam sido recebidas pela ouvidoria do Ministério Público Estadual. O certame foi realizado em oito municípios do estado.

Os vídeos que circulam na internet e mostram as provas do último concurso da Segurança Pública de Mato Grosso, no domingo (20), serão investigados pelo MPE.

As imagens trazem links com as provas do concurso com questões resolvidas e disponibilizadas na íntegra.