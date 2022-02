Programa “Qualifica Campo Verde”, com 70 alunos, começa em fevereiro. Novas vagas serão abertas em março

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Os 70 alunos matriculados no programa “Qualifica Campo Verde” serão preparados para o mercado de trabalho para atuar nas áreas de atendimento ao cliente, com início no dia 14, assistente de logística, começa no dia 21, ainda existem vagas abertas para o curso informática básica (matutino e vespertino). As inscrições podem ser feitas a partir do dia 16. As aulas começam na próxima segunda-feira (14), com carga horária dos cursos varia de 20 a 160 horas. Os alunos vão receber certificado de conclusão de curso para integrar a grade curricular.

O objetivo do programa realizado pela Secretaria de Assistência Social de Campo Verde é oferecer oportunidade para que a população possa ter emprego e renda, assim estimular o empreendedorismo e aquecer a atividade econômica do município. Os cursos são realizados em parceria com o Sistema S de aprendizagem.

“A formação profissional que a prefeitura está oferecendo à população faz parte das ações da gestão para gerar emprego e renda as pessoas. Nosso município tem um potencial enorme de crescimento. Nós sabemos que, quanto mais qualificado, mais chances esse profissional terá de conseguir uma melhor colocação no mercado de trabalho, por isso, que até o fim de 2022 vamos investir na formação profissional”, afirma a primeira-dama e secretária de assistência social Rosilei P. Borges de Oliveira.

NOVAS TURMAS

A partir do mês de março, o Programa Qualifica Campo Verde irá abrir novas turmas. Ao todo serão 175 vagas distribuídas para os cursos profissionalizantes de confecção de artesanato em ponto cruz, confecção de bonecas em tecidos, pedreiro revestimento, confecção de vestuário básico feminino, confecção de crochê básico em barbante, confecção de peças intimas, produção de pães doces e salgados, língua brasileira de sinais (libras), estoquista, operador de máquinas agrícolas e implementos agrícolas.

Para esses cursos, as inscrições estarão abertas entre os dias 21 e 25 de fevereiro. Os interessados devem procurar o Centro de Referência de Assistência Social, localizado à Rua Amazonas, 210, no Bairro São Lourenço, em Campo Verde. No ato da inscrição, é necessário apresentar um documento oficial com foto e comprovante de endereço. O horário de atendimento é das 7h às 11h e das 13h às 17h.