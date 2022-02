Prefeitura de Campo Verde promove “Curso de Formação e Desenvolvimento de Líderes”

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A prefeitura de Campo Verde, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, realiza o curso de formação de líderes. Foram disponibilizadas 30 vagas distribuídas entre servidores e comerciantes. Durante 16 horas de aplicação de conteúdo, os participantes aprenderam técnicas de desenvolvimento humano, gestão, organização e convivência interpessoal, por exemplo.

Para o secretário municipal de desenvolvimento econômico, Henrique César de Arruda Soares, o Curso de Formação e Desenvolvimento de Líderes” tem a finalidade de fazer com que os servidores apresentem melhor desempenho em suas funções.

“Nosso objetivo é preparar nossos servidores para que tenham ferramentas capazes de dar condições para eles oferecerem o melhor atendimento para a população. Nossas ações são focadas em resultados. Para que os bons resultados sejam atingidos, precisamos de conhecimento e preparação”, afirma.

CONHEÇA NOSSA ATUAÇÃO

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico tem como premissas atrair novos investidores, verticalizar a produção agrícola, incentivar a indústria da transformação e oferecer suporte para fomentar o empreendedorismo, atuando como um canal de comunicação para conectar microempreendedores ao SEBRAE, que oferece assessoria em negócios. Além de formalizar as atividades econômicas por meio da abertura do MEI – Microempreendedor Individual e atender aos trabalhadores através do SINE (Sistema Nacional de Emprego) que foi incorporado a pasta.

A secretaria de desenvolvimento econômico também realiza ações com outras secretarias por meio do “Programa Recicla Verdinho” que promove educação ambiental, reciclagem e sustentabilidade através da distribuição de renda utilizando a moeda “social verdinho” que fomenta a agricultura familiar.